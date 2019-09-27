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Feriha Çiçekli 76 yaşında

Feriha Çiçekli 76 yaşında

Feriha Çiçekli 76 yaşında
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Köprübaşı Mahallesi’nden Durdu Mehmet ve Zekiye Çiçekli ailesinin kızı, merhum Durmuş Ali, Fethiye ve avukat Yaşar Çiçekli’nin kız kardeşi, Senar, Levent, Suat, Bülent ve Güler Çiçekli’nin halası, Hülya Aygün ve Abdullah Narin’in teyzesi Feriha Çiçekli vefat etmiştir. Cenazesi, 27 Eylül Cuma günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Kıbrıs Meydanı kebapçı Yusuf usta karşısı kendi hanesinde okunmaktadır.

 Taziye için telefonlar: 

0505 843 5751 Bülent Çiçekli

0537 035 9186 Levent Çiçekli

0545 886 7893 Suat Çiçekli

0506 298 8016 Abdullah Narin.


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