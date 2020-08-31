Ferhat Sağ 74 yaşında

Merhum Mevlüt ve Emine Sağ ailesinin oğlu, Hatice Sağ'ın eşi, Atilla ve Mevlüt Sağ ile Dilek Otlutepe kardeşlerin babası, merhum İsmet ve Nihat Sağ kardeşlerin abisi, merhum Mehmet Ali ve Döne Sevin ailesinin damadı, merhum Teyfik ve Tahir Bedri Sevin kardeşlerin eniştesi çarşı esnaflarindan Mehmet Erdoğan'ın bacanağı Cuma Otlutepe ve Mehtap Sağ'ın kayınbabası Ferhat Sağ vefat etmiştir. Cenazesi 1 Eylül Salı günü öğle namazına müteakiben Ulu Cami'inde cenaze namazı kılınaraktan Gariplik mezarlığına defnedilecektir.