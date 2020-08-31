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Ferhat Sağ 74 yaşında

Ferhat Sağ 74 yaşında
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 Merhum Mevlüt ve Emine Sağ ailesinin oğlu, Hatice Sağ'ın eşi, Atilla ve Mevlüt Sağ ile Dilek Otlutepe kardeşlerin babası, merhum İsmet ve Nihat Sağ kardeşlerin abisi, merhum Mehmet Ali ve Döne Sevin ailesinin damadı, merhum Teyfik ve Tahir Bedri Sevin kardeşlerin eniştesi çarşı esnaflarindan Mehmet Erdoğan'ın bacanağı Cuma Otlutepe ve Mehtap Sağ'ın kayınbabası Ferhat Sağ vefat etmiştir. Cenazesi 1 Eylül Salı günü öğle namazına müteakiben Ulu Cami'inde cenaze namazı kılınaraktan Gariplik mezarlığına defnedilecektir.


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Ferhat Sağ 74 Yaşında
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Kemal uzman 16 saat önce

ALLAH c.c RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN inşAllah ÂMİN

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Mustafa Çolak/Bursa 16 saat önce

Merhum ferhat abimize ALLAH,tan rahmet dilerim mekanı cennet olsun inşAllah mehmet arkadışım nezninde ailesine evlatlarına tahir beye yakınlarına sevenlerine başsağlığı diliyorum başınız sağ olsun.

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Sait anteplioglu 15 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Veli zencirkıran 15 saat önce

Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin ve yakınlarının başı sagolsun.

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Osman EFEOGLU 14 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun

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Mustafa TURAN 10 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.

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ahmet kara 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Nazlı ALPAY 8 saat önce

Allah Rahmet eylesin. Yakınlarının başı sağolsun.

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