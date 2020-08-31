Merhum Mevlüt ve Emine Sağ ailesinin oğlu, Hatice Sağ'ın eşi, Atilla ve Mevlüt Sağ ile Dilek Otlutepe kardeşlerin babası, merhum İsmet ve Nihat Sağ kardeşlerin abisi, merhum Mehmet Ali ve Döne Sevin ailesinin damadı, merhum Teyfik ve Tahir Bedri Sevin kardeşlerin eniştesi çarşı esnaflarindan Mehmet Erdoğan'ın bacanağı Cuma Otlutepe ve Mehtap Sağ'ın kayınbabası Ferhat Sağ vefat etmiştir. Cenazesi 1 Eylül Salı günü öğle namazına müteakiben Ulu Cami'inde cenaze namazı kılınaraktan Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Ferhat Sağ 74 yaşında
31 Ağustos 2020 Pazartesi 23:40
Merhum ferhat abimize ALLAH,tan rahmet dilerim mekanı cennet olsun inşAllah mehmet arkadışım nezninde ailesine evlatlarına tahir beye yakınlarına sevenlerine başsağlığı diliyorum başınız sağ olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin ve yakınlarının başı sagolsun.
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah Rahmet eylesin. Yakınlarının başı sağolsun.
ALLAH c.c RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN inşAllah ÂMİN