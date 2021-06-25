Ferdane Kısa 85 yaşında

Tepebaşı mahallesinden merhum Mustafa ve Döne Dağ’ın kızı; merhum Abdullah Kısa’nın eşi, çarşı esnaflarından Bilal, Halis, Hacı, merhum Adil ve Güngör Kısa ile Şengül Elbozan, Gülcan Tontuş, Zehra Demir kardeşlerinin annesi, Mekser Tontuş, Fethi Elbozan, Seyfettin Demir’in kayınvalidesi, merhum Durdu, Ahmet, Kadiriye, Gülizar ve Şeref Dağ’ın kardeşleri Ferdane Kısa vefat etmiştir. 26 Haziran Cumartesi Öğlen namazından sonra Ulu Camiinden namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Milli Eğitim Yanı kendi hanelerinde okunacaktır.

Taziye telefonlar:

Bilal Kısa- 0541 946 85 46

Halis Kısa- 0541 877 46 47

Hacı Kısa- 0546 446 84 96