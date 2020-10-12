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Feramuz Gök 80 yaşında

Feramuz Gök 80 yaşında
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 Aslen Çoğulhan mahallesi Memililer kabilesinden mehmet ve Fadime Gök ailesinin oğlu, merhum Hasan, Hüseyin ve Ali Gök, Sultan. Saadet.ve Can Eser kardeşlerin kardeşi,  Nejdet. Zeki. Türker ve Tamer Gök'ün amcaları. Sevinç. Sevgi. Sevim kardeşlerin babası,  Şükran Gök'un eşi, Feramuz Gök 12 Ekim 2020 Pazartesi günü vefat etmiştir.  Taziye için telefonlar : 0 535 336 92 63 yeğeni Zeki Gök,  0 532 236 85 19 damadı Aytaç,  0 532 589 42 22 damadı Ömer

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