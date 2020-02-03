Ekinözü ilçesi İçmeler Mahallesinden M.Mustafa Çeleğen'in eşi, Ömer ve Fatma Çeleğen ailesinin Kızı, Hacı Ahmet, Şaban, Muhlise, Emine, Hacer ve Gülan kardeşlerin annesi, Bekir Özcan, Adliye personeli M.Hanifi Özcan, Hasan Tat ve Belediye peraoneli Ali Evyapar'ın kayınvalidesi Feleknaz Çeleğen 2şubat 2020 pazar günü vefat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'i Ekinözü taziye evinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar
0543 632 66 56 M.Hanifi
0542 828 71 08 Hasan Tat
0507 931 18 41 Bekir Özcan
Feleknaz Çeleğen 85 yaşında
03 Şubat 2020 Pazartesi 10:17
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HÜSEYİN ÖNAT 4 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.
Hacı Durdu CEHİZ 2 saat önce
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
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Hamdi olgun 2 saat önce
Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah