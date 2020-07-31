Fehime Öztürk 81 yaşında
31 Temmuz 2020 Cuma 14:33
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Başınız sağolsun. Allah aiylesine sabır versin inşAllah.
Allah rahmet eyleye mekani cennet olsun yakinlarina sabir versin
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim
Canım anneanem nurlar icinde yat.seni çok seviyoruz.Rabbim Resulullah'a komşu evlesin seni güzel insan.
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Rabbim sevenlerine sabır versin inşAllah
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.