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Fehime Öztürk 81 yaşında

Fehime Öztürk 81 yaşında
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Güblüce Mahallesi Doğanlar kabilesinden Süleyman Doğan’ın kızı Emiroğlu merhum Ali Osman Öztürk’ün hanımı Gülderen, Sıddık, Ömer, Hamdi, Süleyman, Tuncay, Ahmet, Gülhan ve Emine kardeşlerin annesi Fehime Öztürk vefat etmiştir. cenazesi 31 Temmuz 2020 Cuma günü ikindi namazına müteakip Pınarbaşı Camii’nde kılınarak Pınarbaşı Mezarlığına defnedilecektir. Taziye için telefonlar: 0541 876 4837 - Hamdi Öztürk , 
0545 722 4063 - Sıddık Öztürk , 
0542 617 2257 - Süleyman Öztürk , 
0544 413 2434 - Ahmet Öztürk

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Bahittin Saykın ALMANYA 6 gün önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Emine Saykin Almanya 6 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Başınız sağolsun. Allah aiylesine sabır versin inşAllah.

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Mustafa kurt akyazi 6 gün önce

Allah rahmet eyleye mekani cennet olsun yakinlarina sabir versin

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DERVİŞ DOĞAN 3 gün önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Cuma Eser 6 gün önce

merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim

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Makbule Edevler Tekerek 6 gün önce

Canım anneanem nurlar icinde yat.seni çok seviyoruz.Rabbim Resulullah'a komşu evlesin seni güzel insan.

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Fransa 6 gün önce

Allah rahmet eylesin

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Mehmet pamir (izmir) 6 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Rabbim sevenlerine sabır versin inşAllah

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