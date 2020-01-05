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Fazlı Kozan 56 yaşında

Fazlı Kozan 56 yaşında

Fazlı Kozan 56 yaşında
 Sultan Korusu Beyyurdu mahallesi Kozanoğlu Kabilesinden Abdulrezzak ve Makbule Kozan ailesinin oğlu, merhum Fuat Kozan ile Ferit, Zehiye, Fahri, Fatih ve Hamit Kozan kardeşlerin kardeşi, Hasan Binbuğa'nın damadı, Ömer, Yasemin, Ayşe, Ahmet ve Zeynep kardeşlerin babası Fazlı Kozan ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir. 6 Ocak 2020 pazartesi günü öğle namazına müteakip cenaze namazı Çarşı Atik Camii'nde kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Güneşli Mahallesi Özlü Sokak terminal karşısında kendi hanesine okunacaktır.
Taziye için telefon
0530 468 67 43 kardeşi Fatih Kozan
0535 226 55 87 Hamit Kozan
0537 832 49 06 Fahri Kozan
0533 382 81 03 Ferit Kozan

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