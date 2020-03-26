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Fazlı Eren 90 yaşında

Fazlı Eren 90 yaşında
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Aslen Darendeli olup Elbistan'da ikamet etmekte olan Merhum Ömer ve Süleyman Eren'in kardeşi, AEL Müdürü Metin Eren ile Mehmet, Ali Bekir, Hediye, Şerife ve Hatice kardeşlerin babası, Serdar Kuş ve Hasan Yıldırım'ın kayın babası eski Çarşı esnaflarından Fazlı Eren vefat etmiştir. Cenaze 26 Mart 2020 Perşembe ikindi namazında saat 15:00'de Yenice Camiinde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Mehmet Eren 0545 886 76 55
Ali Bekir Eren 0541 688 43 46
Metin Eren 0546 924 56 61
Torunu Oğuz Boynueğri 0546 446 5244



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Fazlı Eren 90 Yaşında
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