Büyükyapalak mahallesinden Halit ve Zeynep ailesinin kızı, Uncular-Höplek mahallesinden merhum Zilfo Yıldız’ın eşi, Cemil ve Yemliha Güçlü'nün ablası, Tepebaşında esnaf Mehmet, Safiye, Nafiye ve Hatice Yıldız kardeşlerin annesi, Mustafa İlgöz, İsmail Karadoğan ve Basri Kılıç'ın kayınvalidesi, (Fato) Fatma Yıldız, 87 yaşında vefat etmiştir.
Cenazesi bugün öğle namazına müteakip, Uncular-Höplek mezrasında namazı kılınarak köy mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an’ı Höplek’te kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0 546 746 97 35 torunu Abdullah İlgöz,
0 543 229 92 10 kardeşi Yemliha Güçlü.