Fatma Yıldız 84 yaşında
Fatma Yıldız 84 yaşında
14 Mayıs 2019 Salı 23:40
Allah rahmet eylesin
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Merhumeye Allah’tan rahmet , yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhumeye Allah'tan rahmet Yıldız ve Mustafa Kul ailesine başsağlığı dilerim