Fatma Yıldız 84 yaşında

Ekinözü ilçesi Altunyaprak mahallesinden Judo Mustafa namı ile anılan Mustafa Yıldız'ın eşi, Hüseyin ve Hatice Köşker ailesinin kızı, Ali, Hüseyin, Altun, Güvercin, Doğan, İbrahim, Saniye, Mustafa, Fatma ile merhum Zöhre, Mehmet, Aziz, İbiş, Ayşe ve Fadime Yıldız kardeşlerin annesi, Mahmut Kul, Hüseyin Doğan, Ali Yıldız, İbrahim Kartal, Mehmet Güner, Mustafa Yıldız ve Mustafa Kul bacanakların kaynanası, Fatma Yıldız 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü vefat etmiştir.

Kuran-ı Kerimi kendi hanesinde okunmaktadır.

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