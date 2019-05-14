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Fatma Yıldız 84 yaşında

Fatma Yıldız 84 yaşında

Fatma Yıldız 84 yaşında

Ekinözü ilçesi Altunyaprak mahallesinden Judo Mustafa namı ile anılan Mustafa Yıldız'ın eşi,  Hüseyin ve Hatice Köşker ailesinin kızı,  Ali, Hüseyin, Altun, Güvercin,  Doğan, İbrahim,  Saniye, Mustafa,  Fatma ile merhum Zöhre,  Mehmet, Aziz, İbiş, Ayşe ve Fadime Yıldız kardeşlerin annesi,  Mahmut Kul, Hüseyin Doğan,  Ali Yıldız,  İbrahim Kartal, Mehmet Güner,  Mustafa Yıldız ve Mustafa Kul bacanakların kaynanası,  Fatma Yıldız 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü vefat etmiştir. 
Kuran-ı Kerimi kendi hanesinde okunmaktadır. 
Taziye için telefon :
0 344 415 36 24 
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Atıf Nakiboğlu 7 gün önce

Merhumeye Allah'tan rahmet Yıldız ve Mustafa Kul ailesine başsağlığı dilerim

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Sait anteplioglu 7 gün önce

Allah rahmet eylesin

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Hacı Durdu CEHİZ 7 gün önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Bahittin Saykın ALMANYA 6 gün önce

Merhumeye Allah’tan rahmet , yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Çetin Saykın Almanya 6 gün önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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Adil Erdoğan 6 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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yılmaz kalkan 6 gün önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Hacı bekir cengizlerAllahım 3 gün önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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