Fatma Yıldırım 75 yaşında
Çiçek mahallesinde ikamet eden Mehmet ve Hatice Kılınç ailesinin kızı, Caferler kabilesinden Ekrem Yıldırım'ın eşi, Tülin Demir, Fulya Yazıcı, Suzan Yıldırım, Atilla, Atakan , Atalay, Atanur, Hamit, Yıldırım'ın kardeşlerin annesi Adnan Demir ve Mustafa Yazıcı'nın kayınvalidesi Fatma Yıldırım 29 Temmuz 2021 Perşembe günü vefat etmiştir.
30 Temmuz 2021 Cuma namazından sonra Çiçek köyüne defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i Çiçek mahallesi Fen Lisesi yanında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonu
Atakan Yıldırım 0530 879 96 75
Fulya Yazıcı 0544 282 06 04