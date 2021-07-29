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Fatma Yıldırım 75 yaşında

Fatma Yıldırım 75 yaşında
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Fatma Yıldırım 75 yaşında

Çiçek mahallesinde ikamet eden Mehmet ve Hatice Kılınç ailesinin kızı, Caferler kabilesinden Ekrem Yıldırım'ın eşi,  Tülin Demir, Fulya Yazıcı, Suzan Yıldırım, Atilla, Atakan , Atalay, Atanur, Hamit, Yıldırım'ın kardeşlerin annesi Adnan Demir ve Mustafa Yazıcı'nın kayınvalidesi  Fatma Yıldırım 29 Temmuz 2021 Perşembe günü vefat etmiştir.

30 Temmuz 2021 Cuma namazından sonra Çiçek köyüne defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i Çiçek mahallesi Fen Lisesi yanında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonu

Atakan Yıldırım 0530 879 96 75

Fulya Yazıcı 0544 282 06 04

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Fatma Yıldırım 75 Yaşında
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