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Fatma Yıldırım 67 yaşında

Fatma Yıldırım 67 yaşında
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Fatma Yıldırım 67 yaşında

Aşağıortaören mahallesi Topallar kabilesinden Ahmet ve Emine Kılıç ailesinin kızı, Söğütlü mahallesinden Adıgüzel Kerim Rauf ve Yetik Yıldırım ailesinin gelini, Ali Yıldırım’ın eşi, merhum Yusuf ve Rauf Kılınç ‘ın kızkardeşi, H.Ahmet, öğretmen Mehmet ve Muzaffer, Tülay, Reyhan, Emine ve Dr. Afra kardeşlerin anneleri, emekli astsubay Ejder Gül, İsmet Kağıtlı, Yusuf Özer ve Dr.Turan Ekinci’nin kayınvalidesi Fadime (Fatma)Yıldırım koronavirüs hastalığına yenik düşerek 27 Ağustos 2021 günü vefat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'i Söğütlü kasabasında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar 

Oğlu Muzaffer yıldırım 

0 (544) 718 60 38

Kardeşi Rauf Kılınç 

0543 604 11 15

Oğlu H.Ahmet 

0506 504 04 86 

Oğlu Mehmet 

0505 887 59 84

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Yıldırım 67 Yaşında
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Adem Kancı 16 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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NECDET DEĞİRMENCİOĞLU 16 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANİ CENNET OLSUN TÜM AİLESİNİN BAŞI SAĞ OLSUN YAKINLARINA SABİRLAR VERSİN

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DERVİŞ DOĞAN 16 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Hamsi olgun 16 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Fehmi doğan 16 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun

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İsmail uğur çerkezköy 16 saat önce

Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun inşAllah

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Yılmaz kalkan 15 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Niyazi CERİTLİ 15 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar baş sağlığı dilerim

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