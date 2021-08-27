Fatma Yıldırım 67 yaşında

Aşağıortaören mahallesi Topallar kabilesinden Ahmet ve Emine Kılıç ailesinin kızı, Söğütlü mahallesinden Adıgüzel Kerim Rauf ve Yetik Yıldırım ailesinin gelini, Ali Yıldırım’ın eşi, merhum Yusuf ve Rauf Kılınç ‘ın kızkardeşi, H.Ahmet, öğretmen Mehmet ve Muzaffer, Tülay, Reyhan, Emine ve Dr. Afra kardeşlerin anneleri, emekli astsubay Ejder Gül, İsmet Kağıtlı, Yusuf Özer ve Dr.Turan Ekinci’nin kayınvalidesi Fadime (Fatma)Yıldırım koronavirüs hastalığına yenik düşerek 27 Ağustos 2021 günü vefat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'i Söğütlü kasabasında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar

Oğlu Muzaffer yıldırım

0 (544) 718 60 38

Kardeşi Rauf Kılınç

0543 604 11 15

Oğlu H.Ahmet

0506 504 04 86

Oğlu Mehmet

0505 887 59 84