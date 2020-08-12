Ekinözü Öztürk mahallesinden Himmet Yetişken'in eşi, Fatma, Mehmet Kaya'nın gelini, Hulusi, Durdu ve Mustafa ve Yetiş kardeşlerin annesi Fatma Yetişken 11 Ağustos 2020 Çarşamba günü vefat etmiştir.
Taziye Telefonu: 0 546 430 74 95 Oğlu Hulusi
Fatma Yetişken 67 Yaşında
12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:27
Ekinözü Öztürk mahallesinden Himmet Yetişken'in eşi, Fatma, Mehmet Kaya'nın gelini, Hulusi, Durdu ve Mustafa ve Yetiş kardeşlerin annesi Fatma Yetişken 11 Ağustos 2020 Çarşamba günü vefat etmiştir.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun ailesine ve sevenlerine baş sağlığı
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
Merhum Arkadaşım Himmet Yetişken in eşi Fatma hanımefendiye Allah'tan rahmet,Aile bireylerine,akraba ve sevenlerine başsağlığı dilerim.Topragı bol Mekanı Cennet olsun.