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Fatma Yetişken 67 Yaşında

Fatma Yetişken 67 Yaşında
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Ekinözü Öztürk mahallesinden Himmet Yetişken'in eşi, Fatma, Mehmet Kaya'nın gelini, Hulusi, Durdu ve Mustafa ve Yetiş kardeşlerin annesi Fatma Yetişken 11 Ağustos 2020 Çarşamba günü vefat etmiştir.
Taziye Telefonu: 0 546 430 74 95 Oğlu Hulusi 


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Atıf Nakiboğlu ( Didim) 10 saat önce

Merhum Arkadaşım Himmet Yetişken in eşi Fatma hanımefendiye Allah'tan rahmet,Aile bireylerine,akraba ve sevenlerine başsağlığı dilerim.Topragı bol Mekanı Cennet olsun.

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Yılmaz kalkan 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Sabit Yinanç 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun ailesine ve sevenlerine baş sağlığı

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Sait anteplioglu 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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