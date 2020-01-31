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Fatma Ünal 92 yaşında

Fatma Ünal 92 yaşında

Fatma Ünal 92 yaşında
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Fatma Ünal 92 yaşında 

Hasankendi Mahallesinden Ali-Rukiye Şahin ailesinin  kızı Ali, Bayram, Eşref, Hayri, Seher, Rukiye ve Lütfiye Ünal kardeşlerin annesi Erdal Şahin,Ömer Acer, Merdan Has’ın kayınvalidesi Fatma Ünal 31.01.2020 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Kızılcoba Mahallesi Pınarbaşı Caddesi Kentpark civarı Çiğdem Aparmanı oğlu Ali Ünal’ın evinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0 542 260 01 84 Ali Ünal

 


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Muharrem Gulbay 7 saat önce

Merhum e fatma ablaya Allahtan rahmet dilerim mekanı cennet olsun Allahım merhametiyle yargılasın toprağı bol yattığı yer cennet bahcesi olsun sevenlerine Allahtan sabırlar dilerim

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Adem Kancı 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Ali Akarsu 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Sait anteplioglu 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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