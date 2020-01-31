Fatma Ünal 92 yaşında
Hasankendi Mahallesinden Ali-Rukiye Şahin ailesinin kızı Ali, Bayram, Eşref, Hayri, Seher, Rukiye ve Lütfiye Ünal kardeşlerin annesi Erdal Şahin,Ömer Acer, Merdan Has’ın kayınvalidesi Fatma Ünal 31.01.2020 günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Kızılcoba Mahallesi Pınarbaşı Caddesi Kentpark civarı Çiğdem Aparmanı oğlu Ali Ünal’ın evinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0 542 260 01 84 Ali Ünal
Merhum e fatma ablaya Allahtan rahmet dilerim mekanı cennet olsun Allahım merhametiyle yargılasın toprağı bol yattığı yer cennet bahcesi olsun sevenlerine Allahtan sabırlar dilerim