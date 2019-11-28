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Fatma Türk 84 yaşında,

Fatma Türk 84 yaşında,

Fatma Türk 84 yaşında,
Söğütlü mahallesinden Hacı Türk'ün hanımı, Ramazan Uğur'un kız kardeşi, Arefe Demir, Emine Saz, Ayşe Çay, Hülya Aydın, Ümmügülsüm Uğur, Zübeyde Sevgili, Hatice Yıldırım, Mehmet Türk ve Mustafa türk kardeşlerin annesi, Mehmet Belli, Mustafa Belli,ve Fadime Çiçek'in teyzesi Fatma Türk 28 Kasım 2019 günü vefat etmiştir.
Öğle namazına müteakip Söğütlü Camiinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 537 358 16 20 Mehmet Türk
0 537 460 57 34 Mustafa Türk 

 


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