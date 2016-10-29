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Fatma Soykök 88 yaşında

Ekinözü ilçesinden merhum Tevfik Soykök'ün eşi,

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Fatma Soykök 88 yaşında

Ekinözü ilçesinden merhum Tevfik Soykök'ün eşi, İbrahim –Zeynep Özdemir ailesinin kızı, merhum Durmuş Ali Özdemir ve Cuma Özdemir,  Mehmet, Emir, Durdu Mehmet, Zeynep Özdemir ve Fadime Yardımcı kardeşlerin ablası, Orhan, Yaşar, Hacı, Mehmet Soykök, Ebe Hatice Cura, Emine Ayrılmış, Nazlı Hür, Fadime Deniz kardeşlerin annesi, Fatma Soykök, 28 Ekim 2016 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Ekinözü ilçesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 542 744 36 36 oğlu Orhan Soykök, 0 535 880 85 90 oğlu Hacı Soykök, 0 543 336 91 22 oğlu Mehmet Soykök.

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elbistandan 2 ay önce

canım bibim seni özleyeceğim seni son defa göremedim bu yalan dünyada çoook çektin RABBİM orda mükafatını versin yattığın yer nurla dolsun mekanın cennet olsun inşaAllah :::(:(

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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Elbistan 2 ay önce

Allah rahmet eylesin lambalı teyze değilim mi bu teyze

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beyza soykök 2 ay önce

alahrahmeteylesin

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mustafa davdav elazığ 2 ay önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olur inşAllah orhan arkadaşımında başı sağolsun Allah sabır versin

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Ademoğlu 2 ay önce

Ya bu teyze internetteki teyze değilmi Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşAllah

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUME FATMA SOYKÖK TEYZEYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANIN CENNET OLSUN.

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Hüseyin KORKMAZ Adana 2 ay önce

Allah rahmet eylesin kederli ailesine ve hacı soyköke başsaglıgı dilerim.

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