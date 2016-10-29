Fatma Soykök 88 yaşında

Ekinözü ilçesinden merhum Tevfik Soykök'ün eşi, İbrahim –Zeynep Özdemir ailesinin kızı, merhum Durmuş Ali Özdemir ve Cuma Özdemir, Mehmet, Emir, Durdu Mehmet, Zeynep Özdemir ve Fadime Yardımcı kardeşlerin ablası, Orhan, Yaşar, Hacı, Mehmet Soykök, Ebe Hatice Cura, Emine Ayrılmış, Nazlı Hür, Fadime Deniz kardeşlerin annesi, Fatma Soykök, 28 Ekim 2016 günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Ekinözü ilçesinde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar: 0 542 744 36 36 oğlu Orhan Soykök, 0 535 880 85 90 oğlu Hacı Soykök, 0 543 336 91 22 oğlu Mehmet Soykök.
canım bibim seni özleyeceğim seni son defa göremedim bu yalan dünyada çoook çektin RABBİM orda mükafatını versin yattığın yer nurla dolsun mekanın cennet olsun inşaAllah :::(:(