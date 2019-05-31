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Fatma Savranlı 84 yaşında

Fatma Savranlı 84 yaşında

Fatma Savranlı 84 yaşında

Ortaören Şakolar mahallesinden Bektaş İbrahim Savranlı’nın eşi, İsmail, Raif, Celal, Sabri, Müslüm, Bektaş, Saadet, Fatoş, Derya Seval kardeşlerin annesi, Abdullah ve Celal bacanakların kayınvalidesi, Fatma Savranlı 84 yaşında vefat etmiştir.

Cenazesi Şakolar’da defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Yunus Emre Mahallesi Özce Sokak Akkent Sitesi oğlu İsmail Savranlı’nın evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 542 576 38 81 oğlu İsmail,

0 504 089 08 99 oğlu Celal,

0 541 413 66 79 oğlu Müslüm.

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Hüseyin önat 6 saat önce

Rabbim şefaati ile muamele etsin inşAllah. Nur içinde yatsın. Tüm sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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X 6 saat önce

"Güzel insan..."

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Alaadin uncu Fransa 6 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet yakinlarina ve butun sevenlerine bassagligi diliyorum mekani cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakılarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Berçenekli Ali 3 saat önce

Allah Rahmet eyelsin mekanı cennet olsun.ailesine ve yakınlarına baş saglıgı diliyorum

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İhsan Çankal 2 saat önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşAllah. Yakınlarına başsağlığı diliyorum

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