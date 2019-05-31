Ortaören Şakolar mahallesinden Bektaş İbrahim Savranlı’nın eşi, İsmail, Raif, Celal, Sabri, Müslüm, Bektaş, Saadet, Fatoş, Derya Seval kardeşlerin annesi, Abdullah ve Celal bacanakların kayınvalidesi, Fatma Savranlı 84 yaşında vefat etmiştir.
Cenazesi Şakolar’da defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yunus Emre Mahallesi Özce Sokak Akkent Sitesi oğlu İsmail Savranlı’nın evinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 542 576 38 81 oğlu İsmail,
0 504 089 08 99 oğlu Celal,
0 541 413 66 79 oğlu Müslüm.
Rabbim şefaati ile muamele etsin inşAllah. Nur içinde yatsın. Tüm sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.