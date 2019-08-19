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Fatma Per 85 yaşında

Fatma Per 85 yaşında

Fatma Per 85 yaşında
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Nurhak Seyitaliler Mahallesinden Mustafa ve Hüsne Kuyruk ailesinin kızı, Bekir Mustafa Per’in eşi, Bekir Ali, Bekir Hüseyin, Bekir Kemal, Bekir Kazım, Fadime, Elif ve Zeynep kardeşlerin anneleri, Durmuş, Halil ve Fadime kardeşlerin kız kardeşleri, Avan Ali, Tehçi Mustafa, Ferzo Mehmet’in kayınvalidesi, 25 torun ninesi Fatma Per, 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü vefat etmiştir. Cenazesi 20 Ağustos 2019 Salı günü defnedilecektir.
Taziyesi Nurhak Atatürk İlkokulu yanı kendi hanesinde yapılacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 505 538 85 37 torunu Mustafa Culfa.


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Çetin Saykın Almanya 4 gün önce

Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 3 gün önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Y%C4%B1lmaz+kalkan 3 gün önce

Allah+rahmet+eylesin+mekan%C4%B1+cennet+olsun+in%C5%9Faallah

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 gün önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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