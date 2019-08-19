Fatma Per 85 yaşında

Nurhak Seyitaliler Mahallesinden Mustafa ve Hüsne Kuyruk ailesinin kızı, Bekir Mustafa Per’in eşi, Bekir Ali, Bekir Hüseyin, Bekir Kemal, Bekir Kazım, Fadime, Elif ve Zeynep kardeşlerin anneleri, Durmuş, Halil ve Fadime kardeşlerin kız kardeşleri, Avan Ali, Tehçi Mustafa, Ferzo Mehmet’in kayınvalidesi, 25 torun ninesi Fatma Per, 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü vefat etmiştir. Cenazesi 20 Ağustos 2019 Salı günü defnedilecektir.

Taziyesi Nurhak Atatürk İlkokulu yanı kendi hanesinde yapılacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 505 538 85 37 torunu Mustafa Culfa.