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Fatma Özkan

Fatma Özkan
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Ortaören mahallesinden olup Köprübaşı mhallesinde ikamet eden Hatın Ali’nin kızı, merhum Kalaycı Mustafa’nın eşi, İrfan, Doğan, merhum Süleyman Özkan, Fatih, Gülcehan, Lütfiye, Döne, Fadime ve Türkan kardeşlerin annesi, Fatma Özkan Vefat etmiştir.


Cenazesi 7 ekim 2020 çarşamba günü Gariplik mezarlığına defnedilmiştir.


Taziyesi Köprübaşı Mahallesi Hun sokak kendi hanesindedir


Taziye için telefonlar


0542 206 54 55 Doğan Özkan


0543 206 54 55 Ömer Faruk Özkan


Yerel Manşetler
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Fatma Özkan
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Mehmet eren -6869 saniye önce

Mevlam rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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DERVİŞ DOĞAN -9247 saniye önce

ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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