Ortaören mahallesinden olup Köprübaşı mhallesinde ikamet eden Hatın Ali’nin kızı, merhum Kalaycı Mustafa’nın eşi, İrfan, Doğan, merhum Süleyman Özkan, Fatih, Gülcehan, Lütfiye, Döne, Fadime ve Türkan kardeşlerin annesi, Fatma Özkan Vefat etmiştir.
Cenazesi 7 ekim 2020 çarşamba günü Gariplik mezarlığına defnedilmiştir.
Taziyesi Köprübaşı Mahallesi Hun sokak kendi hanesindedir
Taziye için telefonlar
0542 206 54 55 Doğan Özkan
0543 206 54 55 Ömer Faruk Özkan
Mevlam rahmet eylesin mekanı cennet olsun