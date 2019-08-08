TKİ emeklisi Tayyar Özgün'ün eşi Elbistan İlçe Sağlık personeli Emrah Özgün, Afşin İlçe tarım personali Ali Özgün ve Tuğba Cingöz kardeşlerin annesi TKİ personeli Ahmet Cingöz 'ün kayınvalidesi Fatma Özgün vefat etmiştir.
Taziye adresi: Yunusemre Mah. Semerkant Cad. Barlas Sok. No:7 Elbistan
Taziye telefon:
Emrah Özgün 0534 511 93 78
Ali Özgün 05374201062
Fatma Özgün 68 yaşında
Fatma Özgün 68 yaşında
08 Ağustos 2019 Perşembe 11:01
TKİ emeklisi Tayyar Özgün'ün eşi Elbistan İlçe Sağlık personeli Emrah Özgün, Afşin İlçe tarım personali Ali Özgün ve Tuğba Cingöz kardeşlerin annesi TKİ personeli Ahmet Cingöz 'ün kayınvalidesi Fatma Özgün vefat etmiştir.
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun rabbim ailesine sabir versin inşaAllah
Yüce yaradan rahmet eylesin mekanı nı cennet bahçelerinden eylesin kalanlara saglık sıhhat versin...
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim