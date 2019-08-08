banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fatma Özgün 68 yaşında

Fatma Özgün 68 yaşında

Fatma Özgün 68 yaşında
banner145
banner143

TKİ emek­li­si Tay­yar Özgün'ün eşi El­bis­tan İlçe Sağ­lık per­so­ne­li Emrah Özgün, Afşin İlçe tarım per­so­na­li Ali Özgün ve Tuğba Cin­göz kar­deş­le­rin an­ne­si TKİ per­so­ne­li Ahmet Cin­göz 'ün ka­yın­va­li­de­si Fatma Özgün vefat etmiştir.  
Ta­zi­ye ad­re­si: Yu­nu­sem­re Mah. Se­mer­kant Cad. Bar­las Sok. No:7 El­bis­tan
Ta­zi­ye te­le­fon: 
Emrah Özgün 0534 511 93 78 
Ali Özgün 05374201062


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ali Akarsu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sait Anteplioğlu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yılmaz kalkan 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bilal sönmez 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah Ailesinin başı sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hüseyin önat 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet pamir (izmir) 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun rabbim ailesine sabir versin inşaAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İbrahim bilen 2 hafta önce

Yüce yaradan rahmet eylesin mekanı nı cennet bahçelerinden eylesin kalanlara saglık sıhhat versin...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner129

banner116