Fatma Mert 117 yaşında

Çalış Mahallesinden Zeynep - İsmail Havan ailesinin kızı, Halil - Durdane Mert ailesinin gelini, merhum Ali Mert'in eşi, Hoppan Hoca Mustafa, Halil, Hüsne, Güldane ve Elif Mert kardeşlerin anneleri, Terzi Ali Mert, Korucu Ahmet Çimen ve Manav Mehmet Yırtar'ın anneanneleri, Lütfi ve Hulusi Efendi Mert'in büyükanneleri, Eğil Mehmet'in kaynanası, Fatma Mert, 02.03.2017 Perşembe günü vefat etmiştir.
Cenazesi Malatça Caminde kılınacak namazın ardından Çalış (Malatça) Mahallesi aile mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0 537 431 81 49 oğlu Mustafa,
0 542 634 36 57 torunu Ali Mert,
0 537 273 86 48 torunu Mehmet Yırtar,
0 543 656 78 74 torunu Ahmet Çimen,
0 532 634 78 53 torunu Lüfti.