Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fatma Mert 117 yaşında

Çalış Mahallesinden Zeynep - İsmail Havan ailesinin kızı,

Bu haber kez okundu.

Fatma Mert 117 yaşında

Çalış Mahallesinden Zeynep - İsmail Havan ailesinin kızı, Halil - Durdane Mert ailesinin gelini, merhum Ali Mert'in eşi, Hoppan Hoca Mustafa, Halil, Hüsne, Güldane ve Elif Mert kardeşlerin anneleri, Terzi Ali Mert, Korucu Ahmet Çimen ve Manav Mehmet Yırtar'ın anneanneleri, Lütfi ve Hulusi Efendi Mert'in büyükanneleri, Eğil Mehmet'in kaynanası, Fatma Mert, 02.03.2017 Perşembe günü vefat etmiştir.

Cenazesi Malatça Caminde kılınacak namazın ardından Çalış (Malatça) Mahallesi aile mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

0 537 431 81 49 oğlu Mustafa,

0 542 634 36 57 torunu Ali Mert,

0 537 273 86 48 torunu Mehmet Yırtar,

0 543 656 78 74 torunu Ahmet Çimen,

0 532 634 78 53 torunu Lüfti.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner57

banner1

banner27

banner58