Ağlıca Mahallesinden Salih ve Meryem Kara’nın kızı, merhum Ali Kılınç Köse’nin eşi, Yusuf, Harun, çarşı esnaflarından Cuma, Habib, Arif Köse ve Elif doğanay’ın anneleri, hastane personelleri Mehmet ve Alper Köse’nin babaanneleri Mustafa Doğanay’ın kayınvalidesi Fatma Köse vefat etmiştir.Cenazesi 03.01.2021 Pazar günü öğle namazına müteakip Ağlıca Camii’nde cenaze namazı kılınarak Ağlıca mezarlığına defnedilecektir Kur’an-ı Kerim’i Güneşli Mahallesi Müftülük karşısı oğlu Cuma Köse’nin evinde okunacaktır. Taziye için telefonlar:Oğlu Yusuf: 0 545 511 8475Harun: 0 544 629 8278 Cuma: 0 542 746 29 76Habib: 0 545 413 23 63Arif: 0 542 586 11 97Torunu Mehmet: 0 542 376 66 10Alper: 0 542 834 50 45
Fatma Köse 85 yaşında,
Fatma Köse 85 yaşında,
02 Ocak 2021 Cumartesi 18:23
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- Allah+rahmet+eylesin+mekani+cennet+olsun