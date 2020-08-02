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Fatma Kalın 81 yaşında

Fatma Kalın 81 yaşında
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Ekinözü ortaören mahallesi uzunçayır mezrasından merhum Haceli kalın'ın eşi, Abdurrahman, Ahmet,  Mehmet, Nuh, Halil, Sultan Türkan Aysel Munise ve Şengül kardeşlerin annesi, Fatma kalın 02 Ağustos 2020 Pazar günü vefat etmiştir.    Taziye taziye için  telefonlar Abdurrahman 
0 545 589 00 34 ahmet 05424329065 Mehmet 05448828241 nuh 05437883337 Halil 05435098994

Yerel Manşetler
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Sait anteplioglu 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Çetin Saykın Almanya 4 gün önce

Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 4 gün önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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TAHSİN KUL 4 gün önce

Allah rahmet eylesin.mekanı cennet olsun,yakınlarının başı sağ olsun.

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Ayşe Dogan 4 gün önce

Allah Rahmet eylesin mekanın cennet olsun insAllah i

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Mehmet Seyfi 4 gün önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Murat Ataoğlu 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum

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Osman efeoglu 4 gün önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun

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