Fatma Kalın 81 yaşında
02 Ağustos 2020 Pazar 16:45
Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Allah rahmet eylesin.mekanı cennet olsun,yakınlarının başı sağ olsun.
Allah Rahmet eylesin mekanın cennet olsun insAllah i
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun