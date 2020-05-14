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Fatma Kahraman 78 yaşında

Fatma Kahraman 78 yaşında
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Hurdacı merhum Hacı Ahmet Kahramanın eşi, Nesrin, Hasan, Hüseyin (Keyfo), Ali, Eco Kahraman'ın anneleri,Kamyoncu Alirıza Çetin ve kalıpçı Mehmet Çetin'in kızkardeşleri  13 torun sahibi Fatma Kahraman 13 Mayıs 2020 günü vefat  etmiştir. Cenazesi Pınarbaşı caminde kılınarak Türkköyü mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Pınarbaşı Mahallesi Kamberbaba Sok. No. 16 okunacaktır. 
Taziye için telefonlar a
oğlu Hasan tel: 0 546 278 29 89
oğlu Hüseyin tel: 0 546 883 70 66 
oğlu Ali tel: 0 549 258 18 98
oğlu Eco tel: 0 549 439 18 81  

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