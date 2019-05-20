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Fatma Hayvalı 79 yaşında,

Fatma Hayvalı 79 yaşında,

Fatma Hayvalı 79 yaşında,

Afşin Kangal Mahalesinden merhum Ali Hayvalı'nın eşi, Halil ve Fatma Yıldız ailesinin kızı, Emir, Garib, Mehmet ve Hacı Osman Yıldız kardeşlerin bacısı, Recep, İbrahim, Müzeyyen, Elif, Ayşe, Döndü, Songül, Sultan, Emel ve Gönül kardeşlerin annesi, esnaftan Ahmet Ağır, Hanifi Doğan, Yıldırım Tekin, Hamdi Göçmüş, Metin Durna, merhum Murat Tekin, İsmet Çiflikli ve Hacı Hurman bacanakların kayınvalidesi, Fatma Hayvalı 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazına müteakip Elbistan Ulu Camiinde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Ku'ran-ı Kerim'i Ceyhan mahallesi Göktürk caddesi Emek Sitesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 544 553 38 77 oğlu Recep

0 543 558 38 78 oğlu İbrahim 

 

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Hüseyin önat 1 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 gün önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Adem kanci 1 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Derviş Türk 1 gün önce

Rabbim mekânını cennet eylesin geride kalanlarına da sabır ihsan eylesin.

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Sait anteplioglu 1 gün önce

Allah rahmet eylesin

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Çetin Saykın Almanya 24 saat önce

Allah rahmet eylesin,mekănı cennet olsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 15 saat önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Mehmet Terzi.Salihli 13 saat önce

Allah Mekanını Cennet Eylesin..Ailesine ve Yakınlarına Başsağlığı Dilerim.

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