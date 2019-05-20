Fatma Hayvalı 79 yaşında,

Afşin Kangal Mahalesinden merhum Ali Hayvalı'nın eşi, Halil ve Fatma Yıldız ailesinin kızı, Emir, Garib, Mehmet ve Hacı Osman Yıldız kardeşlerin bacısı, Recep, İbrahim, Müzeyyen, Elif, Ayşe, Döndü, Songül, Sultan, Emel ve Gönül kardeşlerin annesi, esnaftan Ahmet Ağır, Hanifi Doğan, Yıldırım Tekin, Hamdi Göçmüş, Metin Durna, merhum Murat Tekin, İsmet Çiflikli ve Hacı Hurman bacanakların kayınvalidesi, Fatma Hayvalı 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazına müteakip Elbistan Ulu Camiinde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Ku'ran-ı Kerim'i Ceyhan mahallesi Göktürk caddesi Emek Sitesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 544 553 38 77 oğlu Recep
0 543 558 38 78 oğlu İbrahim
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum