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Fatma Gürbüz 88 yaşında

Fatma Gürbüz 88 yaşında

Fatma Gürbüz 88 yaşında
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Osman, Veysel, Sıtkı, Şerife, Hanım, Gülhan kardeşlerin annesi, merhum Hasan Gürbüz'ün eşi, Av. Onur Gürbüz ve Av. Erkan Gürbüz'ün anneanneleri Fatma Gürbüz vefat etmiştir. Cenazesi, 26 Nisan Pazartesi günü öğle namazı sonrası Hocazade Cami'inde namazı kılınarak Hocazede  Mezarlığına defnedilecektir. 
Taziye için telefon:
0543 834 3085 Osman Gürbüz
0532 485 1878 Sıtkı Gürbüz

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