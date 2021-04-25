Osman, Veysel, Sıtkı, Şerife, Hanım, Gülhan kardeşlerin annesi, merhum Hasan Gürbüz'ün eşi, Av. Onur Gürbüz ve Av. Erkan Gürbüz'ün anneanneleri Fatma Gürbüz vefat etmiştir. Cenazesi, 26 Nisan Pazartesi günü öğle namazı sonrası Hocazade Cami'inde namazı kılınarak Hocazede Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefon:
0543 834 3085 Osman Gürbüz
0532 485 1878 Sıtkı Gürbüz
Fatma Gürbüz 88 yaşında
Fatma Gürbüz 88 yaşında
25 Nisan 2021 Pazar 17:57
Osman, Veysel, Sıtkı, Şerife, Hanım, Gülhan kardeşlerin annesi, merhum Hasan Gürbüz'ün eşi, Av. Onur Gürbüz ve Av. Erkan Gürbüz'ün anneanneleri Fatma Gürbüz vefat etmiştir. Cenazesi, 26 Nisan Pazartesi günü öğle namazı sonrası Hocazade Cami'inde namazı kılınarak Hocazede Mezarlığına defnedilecektir.