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Fatma Gül 91yaşında

Fatma Gül 91yaşında
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Merhum Hüseyin Gül’ün eşi, Recep, Battal, Ramazan, Şıhhamit, Habibe, ümmümihanı, Döne, Şengül, Fatıma ve Güleşe kardeşlerin anneleri, Abbas Çirkin, Recep Gül, Cemil Kalem, Mehmet Tatar ve Hakan Karaduman’ın kayınvalideleri,Fatma Gül vefat etmiştir.

Cenazesi 5 Eylül Perşembe günü öğle namazına müteakip Yapraklı mahallesine defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Mahallesi Sekili Caddesi Paşalık Camii civarı Muallimler Apartmanında okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 535 544 25 98 oğlu Ramazan,

0 505 351 25 72 oğlu Şıhamit.


Yerel Manşetler
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