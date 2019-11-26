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Fatma Gök 71 yaşında

Fatma Gök 71 yaşında

Fatma Gök 71 yaşında

Akbayır Mahallesinden merhum Sıddık ve Hatice Çınkı ailesinin kızı, emekli polis memuru Sefer Gök’ün eşi, Ümit ve Onur Gök kardeşlerin anneleri, belediyeden emekli Şazen Çınkı, TEDAŞ’tan emekli Meryem Çınkı, çarşı esnaflarından Mehmet Mustafa Çınkı kardeşlerin ablaları, Sıddık, Özgür ve Cihan Çınkı kardeşlerin halaları, Mehmet Oğuz Gök’ün babaannesi emekli öğretmen Fatma Gök vefat etmiştir.

Cenazesi öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Anadolu Lisesi arkasında kardeşi Mehmet Çınkı’nın evinde okunacaktır.

 

 


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Bahittin Saykın ALMANYA 2 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Mesut Köprübaşı 2 saat önce

Fatma Gök Öğretmenime Allah'tan Rahmet.. Yakinlarina Başsağlığı dilerim.

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Ali Akarsu 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Sait Anteplioğlu 44 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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