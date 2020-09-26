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Fatma Göçer 74 yaşında

Fatma Göçer 74 yaşında
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Merhum Halil ve Fadime Kılıç’ın kızı, Yusuf Göçer’in eşi, Akif Göçer, Aslan Göçer, Nezaket Tontuş, Fazilet Gülbay, Ercan Göçer, Erkan Göçer, Zeynep Özkara, Fadime Bolat’ın anneleri, Av. Mehmet Kılıç, Hatice Aydoğan, Teyfik Kılıç, Burhan Kılıç, Cennet Erışık, Selahattin Kılıç, Selma Kılıç kardeşlerin ablaları Fatma Göçer vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazına müteakip gariplik caminde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziye telefonları:

oğlu Akif    0542 422 44 77

oğlu Aslan 0542 473 94 66

oğlu Ercan 0532 548 58 77

oğlu Erkan 0532 580 12 22


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Fatma Göçer 74 Yaşında
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Adem Kancı 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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DERVİŞ DOĞAN 6 saat önce

ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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CELALETTİN ARSLAN 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Sait anteplioglu 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Yılmaz kalkan 6 saat önce

Bizler Allah’ın kullarıyız ve O’na döneceğiz. Allah ona rahmet ve mağfi­ret etsin,

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Emine 6 saat önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun.Tüm yakınlarının çocuklarının ve torunlarının başı sağolsun:(

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Gökhan Erdoğan 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Beşir HENNEP 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Ailesine sabrı cemil niyaz ediyorum.

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