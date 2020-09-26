Fatma Göçer 74 yaşında

Merhum Halil ve Fadime Kılıç’ın kızı, Yusuf Göçer’in eşi, Akif Göçer, Aslan Göçer, Nezaket Tontuş, Fazilet Gülbay, Ercan Göçer, Erkan Göçer, Zeynep Özkara, Fadime Bolat’ın anneleri, Av. Mehmet Kılıç, Hatice Aydoğan, Teyfik Kılıç, Burhan Kılıç, Cennet Erışık, Selahattin Kılıç, Selma Kılıç kardeşlerin ablaları Fatma Göçer vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazına müteakip gariplik caminde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye telefonları:
oğlu Akif 0542 422 44 77
oğlu Aslan 0542 473 94 66
oğlu Ercan 0532 548 58 77
oğlu Erkan 0532 580 12 22
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun