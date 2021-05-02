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Fatma (Fato) Özdemir

Fatma (Fato) Özdemir
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Fatma (Fato) Özdemir                               

Aslen Ambarcık mahallesinden Kurtlar kabilesinden merhum Hacı Resul ve Hatice Kurt ailesinin kızı, Çatova mahallesinden Özdemirler kabilesinden merhum Hasan ve Hürü Özdemir ailesinin gelini, Deli Durmuş namı ile tanınan merhum Durmuş Özdemir'in eşi, Ahmet, İsmail, Mevlüt Özdemir'in yengesi, lokantacı Durdu, esnaftan Mustafa, merhum Emin, Hacı (Murat), Mehmet ve Telekom Müdürlüğünden emekli Ahmet, merhum Yusuf Özdemir, Hürü Yılmaz, Emine Kaya, Hatice Kara, Mine Çaman, Belkız Gümüş, Hayriye Demirkesen, Gülperi Has, Fadıgül Öztopmak, Şirin Sarıçiçek, Leyla Durna, Hilal Gümüş, Hüsnegül Dağ ve merhum Hilal Tatar kardeşlerin anneleri, Hacı Bayram Yılmaz, Mevlüt Kaya, Mustafa Çaman, Ahmet Dağ, Teyfik Kara, Şahin Gümüş, Taki Demirkesen, Abdullah Has, Faruk Öztopmak, Hamza Sarıçiçek, Hacı Hüseyin Durna, Ökkeş Gülmüş bacanakların kaynanası, FATO olarak tanınan Fatma Özdemir 01.05.2021 Cumartesi günü vefat etmitir.

Cenazesi 02.05.2021 Pazar günü Çatova mahallesinde kılınan cenaze namazından sonra Çatova mezarlığına defnedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i Çatova mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 532 730 23 46 oğlu Murat

0 542 234 31 27 oğlu Mustafa

0 541 393 44 76 oğlu Ahmet                                  0 545 799 39 22 oğlu Durdu

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