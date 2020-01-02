Fatma Ergin 82 yaşında

Doğan Mahallesi’nden merhum Ahmet Ergin’in eşi, İmam, Cuma, Mehmet, Servet Ergin ile Nergiz Çelik kardeşlerin annesi, Faruk Çelik’in kayınvalidesi, merhumeler Esme Ceren ve Hüsne Kara ile Ayşe, Hasan, Feramuz kardeşlerin kız kardeşi,Eyüp Ceren’in teyzesi Fatma Ergin vefat etmiştir. Cenazesi, 2 Ocak Perşembe günü ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla Doğan Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Doğan Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0544 582 1163 oğlu Mehmet

0544 370 9955 oğlu Servet