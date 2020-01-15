Ceyhan Mahallesinden Azizler namı ile bilinen Elbistan Sandık Eminlerinden Ömer Onuk ile Saime Dayan Onuk'un kızları, Atayılardan Mehmet Özatay ile Zeynep Özatay’ın gelini; M. Ramazan Özatay'ın eşi, Şehit Yüzbaşı Sakıp Onuk ve Mustafa, Ahmet, Sami, Selahattin Onuk ile Emine Aktura, Avniye Akıl, Selma Gül'ün kardeşleri; halen Almanya’da yaşayan Muhittin Onuk'un ablası, Temel, Teoman, Meltem ve Tamer'in anneleri; Murat, Melis, Ahsen, Özüm, Tuana ve Baran'ın büyükannesi; Ertuğrul, Feyzan, Sevgi ve Merih'in kayınvalidesi; Nevzat, Yurdan, Mehmet, Adil, Orhan, Nazmi, Şerife, Özgen, Sevim, Gülay, Figen, Merih, Zafer, Zerrin, Can, Cem, Hıfzı, Sabiha, Aziz ve Deniz'in halaları; Şenel, Ömer, Nesrin, Nevin, Nevra, Güler, Akif, Turgay, Gamze ve Gökay'ın teyzeleri; Nazlı Doğan, Mehmet Ali Özatay, Münip Özatay, Fatma Uzun ve Mustafa Özatay’ın yengeleri FATMA EMEL ÖZATAY vefat etmiştir. Cenazesi 15 Ocak 2020 Çarşamba günü Diyanet İşleri Başkanlığındaki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

Ev: 0 312 235 70 11,

Eşi Ramazan: 0 536 512 85 87,

Oğlu Temel: 0 533 304 48 74,

Oğlu Teoman: 0 532 292 93 15,

Kızı Meltem: 0 532 620 66 79,

Oğlu Tamer: 0 532 347 04 09