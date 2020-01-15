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FATMA EMEL ÖZATAY

FATMA EMEL ÖZATAY

FATMA EMEL ÖZATAY

Ceyhan Mahallesinden Azizler namı ile bilinen Elbistan Sandık Eminlerinden Ömer Onuk ile Saime Dayan Onuk'un kızları, Atayılardan Mehmet Özatay ile Zeynep Özatay’ın gelini; M. Ramazan Özatay'ın eşi, Şehit Yüzbaşı Sakıp Onuk ve Mustafa, Ahmet, Sami, Selahattin Onuk ile Emine Aktura, Avniye Akıl, Selma Gül'ün kardeşleri; halen Almanya’da yaşayan Muhittin Onuk'un ablası, Temel, Teoman, Meltem ve Tamer'in anneleri; Murat, Melis, Ahsen, Özüm, Tuana ve Baran'ın büyükannesi; Ertuğrul, Feyzan, Sevgi ve Merih'in kayınvalidesi; Nevzat, Yurdan, Mehmet, Adil, Orhan, Nazmi, Şerife, Özgen, Sevim, Gülay, Figen, Merih, Zafer, Zerrin, Can, Cem, Hıfzı, Sabiha, Aziz ve Deniz'in halaları; Şenel, Ömer, Nesrin, Nevin, Nevra, Güler, Akif, Turgay, Gamze ve Gökay'ın teyzeleri; Nazlı Doğan, Mehmet Ali Özatay, Münip Özatay, Fatma Uzun ve Mustafa Özatay’ın yengeleri FATMA EMEL ÖZATAY vefat etmiştir. Cenazesi 15 Ocak 2020 Çarşamba günü Diyanet İşleri Başkanlığındaki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığına defnedilecektir. 
Taziye için telefonlar:

Ev: 0 312 235 70 11,
Eşi Ramazan: 0 536 512 85 87,
Oğlu Temel: 0 533 304 48 74,
Oğlu Teoman: 0 532 292 93 15,
Kızı Meltem: 0 532 620 66 79,
Oğlu Tamer: 0 532 347 04 09


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Hikmet Bodovoglu 14 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet, Ramazan Abi,Çocukları ve yakınlarına Başsağlığı Dilerim.

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Ali Akarsu 17 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Hamdi olgun 16 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Hacı Durdu CEHİZ 16 saat önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Mehmet pamir (izmir) 15 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun rabbim sevenlerine sabır versin inşAllah

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Sait anteplioglu 15 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Yılmaz kalkan 15 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Yılmaz kalkan 14 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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