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Fatma DEMİRCİ 85 yaşında

Fatma DEMİRCİ 85 yaşında
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İbrahim ve Elif Tozan ailesinin kızı; Muhammed ve Havva Demirci ailesinin gelini, Necip Demirci (apos)’nin eşi, Muhammet ,Hacı Ali Demirci , Emine Uzun ve Fadime Demirci kardeşlerin annesi Mevlüt Ahmet Uzun ( Kartal) ve Mustafa Demirci bacanakların kayınvalidesi Soysallı okul Müdürü Mikail Uzun ve Harun Uzun anneanneleri 29. torun sahibi Fatma DEMİRCİ 6 Ekim 2019 Pazar günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Öztürk Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye Telefonlar:

Oğlu Muhammed Demirci +90542 680 24 87

Oğlu Hacı Ali Demirci +90544 519 86 51

Torunu Harun Uzun 0542 407 17 94

 

 


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