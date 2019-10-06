Fatma DEMİRCİ 85 yaşında

İbrahim ve Elif Tozan ailesinin kızı; Muhammed ve Havva Demirci ailesinin gelini, Necip Demirci (apos)’nin eşi, Muhammet ,Hacı Ali Demirci , Emine Uzun ve Fadime Demirci kardeşlerin annesi Mevlüt Ahmet Uzun ( Kartal) ve Mustafa Demirci bacanakların kayınvalidesi Soysallı okul Müdürü Mikail Uzun ve Harun Uzun anneanneleri 29. torun sahibi Fatma DEMİRCİ 6 Ekim 2019 Pazar günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Öztürk Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye Telefonlar:

Oğlu Muhammed Demirci +90542 680 24 87

Oğlu Hacı Ali Demirci +90544 519 86 51

Torunu Harun Uzun 0542 407 17 94