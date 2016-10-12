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Fatma Demir 69 yaşında

Ekinözü ilçesi Kandil mahallesinden Durdu Demir’in eşi,

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Fatma Demir 69 yaşında

Ekinözü ilçesi Kandil mahallesinden Durdu Demir’in eşi, Hatice Kaval’ın kızı,  Sanayi esnaflarından İlhan, Elif, pazarcı esnaflarından Mustafa, Oto Elektrikçisi Muharrem ve Sağlıkçı İsmail Demir kardeşlerin annesi,  Mehmet Uzun’un kayınvalidesi, 8 torun ninesi, Fatma Demir, 9 Ekim 2016 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunmuştur.

Taziye için telefonlar: 0 533 629 23 33 oğlu Mustafa, 0 536 522 34 12 eşi Durdu.

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FAMA GÜL 3 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKNIN CENNET OLSUN KİMSEYİ İNCİTMEYEN BİR KOMŞUMUZDU(

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GAZİ KILIÇ 2 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİM.GAZİ KILIÇ KANDİL HAVALARDAN

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 3 ay önce

MERHUME FATMA DEMİR HANIMA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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Hacı Durdu CEHİZ 3 ay önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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r. kuyucu 3 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, kalanlara Cenab-ı Hakk sabr-ı cemil nasib eylesin

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nedim arslan 2 ay önce

Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına sabır versin mevlem amin

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