Fatma Demir 69 yaşında

Ekinözü ilçesi Kandil mahallesinden Durdu Demir’in eşi, Hatice Kaval’ın kızı, Sanayi esnaflarından İlhan, Elif, pazarcı esnaflarından Mustafa, Oto Elektrikçisi Muharrem ve Sağlıkçı İsmail Demir kardeşlerin annesi, Mehmet Uzun’un kayınvalidesi, 8 torun ninesi, Fatma Demir, 9 Ekim 2016 günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunmuştur.
Taziye için telefonlar: 0 533 629 23 33 oğlu Mustafa, 0 536 522 34 12 eşi Durdu.
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKNIN CENNET OLSUN KİMSEYİ İNCİTMEYEN BİR KOMŞUMUZDU(