Fatma Cihan

Akbayır Mahallesinden merhum Hasan Durdu Canpolat'ın kızı merhum Cuma Cihan'ın eşi Ümmet, Hacı, Mukdat Cihan, Muklise, Fatik, Zilfi, Nejla ve Mine kardeşlerin annesi 09 Aralık 2019 Pazartesi günü vefat etmiştir. Cenazesi 10 Aralık Salı günü öğle namazına müteakip Akbayır Mahallesi Camiinde kılınarak Akbayır Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Orhangazi Mahallesi Çağrıbey Sokak Otogar arkası Çıraklık Eğitim Merkezi karşısı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 541 404 08 01 oğlu Ümmet Cihan,
0 544 133 43 63 oğlu Mukdat Cihan.