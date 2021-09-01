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Fatma Çetin 42 yaşında

Fatma Çetin 42 yaşında
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Fatma Çetin 42 yaşında

Aslen Darende Gaziköyü (kapaklı) Mahallesinden olup Elbistan Tepebaşı Mahallesi'nde ikametgah eden merhum İlyas ve Cemile Yücel ailesinin kızı; Ayşe, Elif, Yeter, Şerife, Göksel, Hamit, Zehra, Emine, Esma, Fadime, Tuğba kardeşlerin kardeşi Aladdin Çetin'in  eşi, Tacettin, Hamit, Miraç kardeşlerin annesi, Fatma Çetin vefat etmiştir. Cenazesi  1 Eylül 2021 Çarşamba günü öğlen namazından sonra Darende Yavuzlar mahallesine defnedilecektir.

Taziye Telefon

eşi Aladdin Çetin 0536 737 20 76

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Çetin 42 Yaşında
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