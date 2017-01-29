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Fatma Çay 83 yaşında;

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Fatma Çay 83 yaşında;

 Söğütlü (Ambarcık) mahallesinden Abdullah Çay'ın eşi, Mevlüt ve Habibe Işık ailesinin kızı, yurt dışında çalısan Mevlüt Çay, Yıldız, Gülkız ve Gülbeyaz Çay kardeşlerin annesi,  Bilal Çay, İhsan Doğan ve Faruk Sümbül'ün kayınvalidesi, 14 torun ninesi Fatma Çay ikamet ettiği  Almanya Stadburk  semtinde vefat etmiştir. Cenazesi Elbistan'a getirilerek 27 Ocak 2017 Cuma günü cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defn edilmiştir. Kur-anı kerimi; Ambarcık mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır. Taziye için telefonlar 

0049 712 515 66 37 oğlu Mevlüt 
0049 174 299 75 43 oğlu Mevlüt
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Fatma Çay 83 Yaşında;
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