Fatma Çay 83 yaşında;

Söğütlü (Ambarcık) mahallesinden Abdullah Çay'ın eşi, Mevlüt ve Habibe Işık ailesinin kızı, yurt dışında çalısan Mevlüt Çay, Yıldız, Gülkız ve Gülbeyaz Çay kardeşlerin annesi, Bilal Çay, İhsan Doğan ve Faruk Sümbül'ün kayınvalidesi, 14 torun ninesi Fatma Çay ikamet ettiği Almanya Stadburk semtinde vefat etmiştir. Cenazesi Elbistan'a getirilerek 27 Ocak 2017 Cuma günü cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defn edilmiştir. Kur-anı kerimi; Ambarcık mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır. Taziye için telefonlar

0049 712 515 66 37 oğlu Mevlüt

0049 174 299 75 43 oğlu Mevlüt