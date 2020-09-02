Fatma Bucak 30 yaşında,

Elbistan Çatova mahallesinden emekli Okul Müdürü Ali ve Emine Bucak ailesinin kızı, Ömer Bucak’ın kardeşi, Reşit Sarıçiçek’in yeğeni, Fatma Bucak uzun yıllar önce yakalandığı hastalığa yenik düşerek 1 Eylül 2020 Salı günü ikamet ettiği Kahramanmaraş’ta vefat etmiştir.
(Taziyesi Tekerek yolu , T.Telekom ilkokulu karşısındadır)
Taziye için telefonlar :
0 530 292 81 20 babası Ali Bucak
0 533 640 31 88 kardeşi Ömer
0 530 849 51 89 dayısı Reşit Sarıçiçek
Allah rahmet etsin.Başta Ali hocama, tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekaní cennet olsun.