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Fatma Aydın 35 yaşında

Fatma Aydın 35 yaşında

Fatma Aydın 35 yaşında
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Taşburun Mahallesi'nden Şükrettin ve Hamide Aydın ailesinin gelini, Adıyaman'dan Habib ve Zeynep ailesinin kızı, Mustafa Aydın'ın eşi, Sabit, Paşa, İbrahim, Bilgin, Yunus ve Hüseyin Aydın kardeşlerin yengesi, Sami, Necmettin, Hayrettin ve Yusuf Aydın ile Alibey, Sıddık, Sedat, Mesut ve Mehmet Öztürk'ün yeğeninin eşi Fatma Aydın, elim bir hastalık sebebiyle 2 yıldır tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Cenazesi 20 Kasım Cuma günü Adıyaman'da defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Taşburun Mahallesi'nde kendi hanelerinde okunacaktır.

 

Taziye için telefon:

 

0544 443 9998 eşi Mustafa Aydın.

0544 571 3490 kaynı Paşa Aydın

0544 731 4146 kaynı İbrahim Aydın

0532 452 0123 kaynı Bilgin Aydın.


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