Kızılcaoba mahallesinden emekli Öğretmen merhum Ömer ve merhume Cahide Arıkan ailesinin kızı, Mert ve Selim Yalman kardeşlerin annesi Fatma Arıkan Yalman vefat etmiştir Cenazesi Fatsa da toprağa verilecektir.
Fatma Arıkan Yalman 65 yaşında
04 Mayıs 2020 Pazartesi 23:59
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