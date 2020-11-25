Fatma Alperen
25 Kasım 2020 Çarşamba 11:06
Çok sağol Bekircigim
Rabbim senden razı olsun
Selamlar
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
RABBİM RAHMETİ İLE MUAMELE ETSİN İNŞALLAH. NUR İÇİNDE YATSIN. BAŞTA KADİR ABİ ERTUĞRUL OLMAK ÜZERE TÜM SEVDİKLERİNİN BAŞI SAĞOLSUN.
merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim
Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum