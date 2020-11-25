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Fatma Alperen

Fatma Alperen
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Akbayır mahallesi Hürüler kabilesinden merhum Durmuş ve merhume Hüsnügül Sevin ailesinin kızı Alikiyalar kabilesinden merhum Durmuş Alperen'in hanımı (Melek Hafız) Ahmet, Mustafa, Abdulkadir, Mehmet Ali, Ekrem, Eyüp ve Hatice Alperen kardeşlerin anneleri Fatma Alperen 25 Kasım 2020 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 26 Kasım 2020 tarihinde öğle namazına müteakiben Akbayır mahallesinde toprağa vericektir.
Not; Taziye telefonla yapılacaktır.
Taziye İçin Telefon
Oğlu Ahmet Alperen 0532 521 9505
Oğlu Abdulkadir Alperen 0 541 372 4145
Oğlu M.Ali Alperen 0 530 660 0950
Oğlu Eyüp Alperen 0546 674 1591
Torunu Ertuğrul Alperen   0 542 372 4364
Torunu Av. Bahadır Alperen 0 532 208 0183

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Fatma Alperen
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Kemal Götürler 7 saat önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum

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Ahmet Alperen 7 saat önce

Çok sağol Bekircigim
Rabbim senden razı olsun
Selamlar

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Mustafa TURAN 7 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.

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Etem KUL 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim

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DERVİŞ DOĞAN 7 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Hamdi olgun 7 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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HÜSEYİN ÖNAT 7 saat önce

RABBİM RAHMETİ İLE MUAMELE ETSİN İNŞALLAH. NUR İÇİNDE YATSIN. BAŞTA KADİR ABİ ERTUĞRUL OLMAK ÜZERE TÜM SEVDİKLERİNİN BAŞI SAĞOLSUN.

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cuma Eser 7 saat önce

merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş saglıgı dilerim

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