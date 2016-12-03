Fatma Alpay 77 yaşında

Evcihüyük mahallesinden merhum Davut Alpay'ın eşi, Koyunoğulları kabilesinden merhum Mehmet Kılıç'ın kızı, Bayram, Osman, Hamit, Hulusi, Fadime, Zahide, Döne ve Yeter Kılıç kardeşlerin kardeşi, Öğretmen Hasan ve Öğretmen Hüseyin Alpay ile Meryem, merhume Zeynep, merhume Cennet, Fatma, Behiye, Döndü, Medine ve Songül Alpay kardeşlerin annesi, Alican Kılıç, Mehmet Karataş, Hüseyin Kılıç, Adil Demir, Mehmet Yeter ve merhum Kadir Karataş bacanakların kayınvalidesi, Fatma Alpay, 3 Aralık 2016 Cumartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi 4 Aralık 2016 Pazar günü öğle namazını müteakip Yunus Emre Mahallesi Reşit Efendi Cami'nde namazı kılınarak Evcihüyük mahallesinde aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerimi Yunus Emre Mahallesi (Saraykent Pazaryeri yanı) Yıldız Kent Sitesinde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 505 358 11 45 oğlu Hasan

0 531 770 10 62 oğlu Hüseyin