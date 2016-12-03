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Fatma Alpay 77 yaşında

Evcihüyük mahallesinden merhum Davut Alpay'ın eşi,

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Fatma Alpay 77 yaşında

Evcihüyük mahallesinden merhum Davut Alpay'ın eşi, Koyunoğulları kabilesinden merhum Mehmet Kılıç'ın kızı, Bayram, Osman, Hamit, Hulusi, Fadime, Zahide, Döne ve Yeter Kılıç kardeşlerin kardeşi, Öğretmen Hasan ve Öğretmen Hüseyin Alpay ile Meryem, merhume Zeynep, merhume Cennet, Fatma, Behiye, Döndü, Medine ve Songül Alpay kardeşlerin annesi,  Alican Kılıç, Mehmet Karataş, Hüseyin Kılıç, Adil Demir, Mehmet Yeter ve merhum Kadir Karataş bacanakların kayınvalidesi, Fatma Alpay, 3 Aralık 2016 Cumartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi 4 Aralık 2016 Pazar günü öğle namazını müteakip Yunus Emre Mahallesi Reşit Efendi Cami'nde namazı kılınarak Evcihüyük mahallesinde aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerimi Yunus Emre Mahallesi (Saraykent Pazaryeri yanı) Yıldız Kent Sitesinde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 505 358 11 45 oğlu Hasan

0 531 770 10 62 oğlu Hüseyin

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Hüseyin KORKMAZ Adana 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun kederli ailesine ve yakınlarına başsaglıgı dilerim

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Yusuf özdemir 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin.mekanı cennet olsun fatma teyzenin

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 3 hafta önce

MERHUME FATMA ALPAY HANIMA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM MEKANI CENNET OLSUN

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Hamdi Çimen 3 hafta önce

Merhuma Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum ANKARA

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Hacı Durdu CEHİZ 2 hafta önce

Merhume'ye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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ADNAN GÖNÇ 2 hafta önce

MERHUMEYE ALLAHTAN RAHMET KALANLARA SABIRLAR DİLERİM.ADNAN GÖNÇ

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kemal kaya.... afyon 2 hafta önce

ALLAH rahmet etsin mekanı cennet yattıgı yer nuru pak olur inşAllah başta komşum hasan olmak üzere tüm ailesinin başı sag olsun rabbim sabırlar versin.

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Yusuf KOZANOĞLU 2 hafta önce

Fan dünyadan hak dünyaya göç eden hanımefendiye Cenab-ı haktan rahmet ve mağfiret dilerim, kederli yakınlarına seven dost ve akrabalarına sabr-ı cemil niyaz dilerim merhumun makamı cennet olsun. 06.11.2016

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