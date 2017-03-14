Fatik Ekicioğlu 70 yaşında

Izgın mahallesinden merhum İsmail Ekicioğlu’nun eşi, Hamiyet Yıldırım, Emine Güler, Osman Ekicioğlu, Orhan Ekicioğlu, Nazmiye Karataş ve Akile Kaptan kardeşlerin annesi, İmam Hatip Lisesi eski müdürü merhum Mehmet Ali Güler'in kayınvalidesi, Fatik Ekicioğlu, vefat etmiştir.
Kuran'ı Kerim'i Güneşli Mahallesi Bağdat Caddesi kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0 543 571 70 90 Osman Eskicioğlu,
0 535 246 26 53 Orhan Ekicioğlu.
HAYATIN ACI GERÇEKLERİ MÜMİNE RUHLARDA HAFİFLESİN ACINIZI İÇTEN PAYLAŞIYORUZ RUHUNA DUA EDİYORUZ.BAŞINIZ SAĞ OLSUN ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN