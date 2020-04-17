Çiçek Mahallesinden Hacı Dede’nin eşi,Osman-Eşe ailesinin kızı, çarşı esnaflarından Ali,İbrahim,Sıddık,Tebernuş Dal’ın kız kardeşleri, hastane personeli Mehmet,İhsan, Selvinaz,Gülseren,Elif,Cuma,Güleşe kardeşlerin annesi, Fatik Ambar 15 Nisan 2020 Çarşamba günü vefat etmiştir.
Taziye için telefonlar:
Oğlu Mehmet Ambar 0538 785 1080
Oğlu Ihsan Ambar 0545 609 6527
Fatik Ambar 88 yaşında
Fatik Ambar 88 yaşında
17 Nisan 2020 Cuma 21:48
Çiçek Mahallesinden Hacı Dede’nin eşi,Osman-Eşe ailesinin kızı, çarşı esnaflarından Ali,İbrahim,Sıddık,Tebernuş Dal’ın kız kardeşleri, hastane personeli Mehmet,İhsan, Selvinaz,Gülseren,Elif,Cuma,Güleşe kardeşlerin annesi, Fatik Ambar 15 Nisan 2020 Çarşamba günü vefat etmiştir.
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
ALLAHIM RAHMET EYLESIN.MEKANI CENNET OLSUN.
ALLAH RAHMET EYLESİN CÜMLETEN BAŞINIZ SAĞOLSUN
Allah rahmet etsin mekânı cenneti ala olsun Allahım merhametiyle yargilasın Allahım yakınlarına ve sevenlerine sabırlar versin
Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun