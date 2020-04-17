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Fatik Ambar 88 yaşında

Fatik Ambar 88 yaşında

Fatik Ambar 88 yaşında
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Çiçek Mahallesinden Hacı Dede’nin eşi,Osman-Eşe ailesinin kızı, çarşı esnaflarından Ali,İbrahim,Sıddık,Tebernuş Dal’ın kız kardeşleri, hastane personeli Mehmet,İhsan, Selvinaz,Gülseren,Elif,Cuma,Güleşe kardeşlerin annesi, Fatik Ambar 15 Nisan 2020 Çarşamba günü vefat etmiştir.
Taziye için telefonlar:
Oğlu Mehmet Ambar 0538 785 1080
Oğlu Ihsan Ambar 0545 609 6527



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Hamdi olgun 5 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 4 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Fatih Kozan 3 saat önce

ALLAHIM RAHMET EYLESIN.MEKANI CENNET OLSUN.

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MEHMET BAYAZIT İHLAS MOTR VE BİS 3 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN CÜMLETEN BAŞINIZ SAĞOLSUN

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Muharrem GÜLBAY 3 saat önce

Allah rahmet etsin mekânı cenneti ala olsun Allahım merhametiyle yargilasın Allahım yakınlarına ve sevenlerine sabırlar versin

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