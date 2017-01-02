Fatih Yalçınöz 43 yaşında

Merhum Bayram ve Fatık Yalçınöz’ün oğlu, Yunus, Mevlüt, İsmail, Merhum Ruşen Yalçınöz kardeşlerin kardeşi, Bayram, Yusuf, Salih, Yunus ve Ebru kardeşlerin babası, Ramazan Dağ, Hacı Yarbız, Murat Bektaş, Ünan Kaya, Bülent Küçük ve İhsan Ergen bacanakların kayınbiraderi, Salih Arı’nın damadı, Senem Yalçınöz’ün eşi, Fatih Yalçınöz, vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Çatova Mh. Özür mevkii kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0 541 412 28 58 abisi Yunus,
0 541 429 71 65 abisi Mevlüt,
0 538 627 01 58 eniştesi Ramazan.