banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fatih Yalçın 56 yaşında

Fatih Yalçın 56 yaşında
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Elbistan Ceyhan mahallesinden merhum Abdi ve Güllü Yalçın’ın oğlu, Hatice Yalçın’ın eşi, merhum Abdi İsmail Yalçın, Gani Elmas, Emekli Çevre Sağlıkçı Ali Yalçın, Nevzat Yalçın, Mualla Bağcı, Leyla İmalı’nın kardeşi, Muammed, Abdurrahman, Kürşat, Ertuğrul, Gülistan Yalçın’ın babası, Abdurrahman, Murat, Selçuk, Serhat, Furkan’ın amcası, Sedat ve İbrahim’in dayısı elbistan esnaflarından Fatih Yalçın vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazına müteakip ulu camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi mahallesi sögütlü caddesinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonları:
Oğlu Abdurrahman Yalçın 05417422729 Kardeşi  Ali Yalçın 05418416809
Nevzat Yalçın 05538542598
Yiğeni Abdurrahman Yalçın 05444548434


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Fatih Yalçın 56 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.