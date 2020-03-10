Fatih Yalçın 56 yaşında

Elbistan Ceyhan mahallesinden merhum Abdi ve Güllü Yalçın’ın oğlu, Hatice Yalçın’ın eşi, merhum Abdi İsmail Yalçın, Gani Elmas, Emekli Çevre Sağlıkçı Ali Yalçın, Nevzat Yalçın, Mualla Bağcı, Leyla İmalı’nın kardeşi, Muammed, Abdurrahman, Kürşat, Ertuğrul, Gülistan Yalçın’ın babası, Abdurrahman, Murat, Selçuk, Serhat, Furkan’ın amcası, Sedat ve İbrahim’in dayısı elbistan esnaflarından Fatih Yalçın vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazına müteakip ulu camiinde namazı kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi mahallesi sögütlü caddesinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonları:
Oğlu Abdurrahman Yalçın 05417422729 Kardeşi Ali Yalçın 05418416809
Nevzat Yalçın 05538542598
Yiğeni Abdurrahman Yalçın 05444548434