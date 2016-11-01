Fatih Küçük 49 yaşında

Kümbet mahallesinden Abidin-Fadime Küçük ailesinin oğlu, Tahir ve Galip Küçük ile Meral Doğuç kardeşlerin abisi, Ömer Doğuç'un kayınbiraderi, Abdullah, Eylül ve Abidin Küçük kardeşlerin babası, Galerici Fatih Küçük, 31 Ekim 2016 günü vefat etmiştir.
Cenazesi 1 Kasım 2016 Salı günü öğle namazını müteakip Ulu Camiinde alınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Kümbet Mahallesi Erdem Evleri Doğusunda kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon: 0 553 860 85 75 Tahir Küçük.
tüm küçük ailesinin acısını paylaşır sabırlar dilerim mekanı cennetolsun