Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fatih Küçük 49 yaşında

Kümbet mahallesinden Abidin-Fadime Küçük ailesinin oğlu,

Bu haber kez okundu.

Fatih Küçük 49 yaşında

Kümbet mahallesinden Abidin-Fadime Küçük ailesinin oğlu, Tahir ve Galip Küçük ile Meral Doğuç kardeşlerin abisi, Ömer Doğuç'un kayınbiraderi, Abdullah, Eylül ve Abidin Küçük kardeşlerin babası, Galerici Fatih Küçük, 31 Ekim 2016 günü vefat etmiştir.

Cenazesi 1 Kasım 2016 Salı günü öğle namazını müteakip Ulu Camiinde alınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Kümbet Mahallesi Erdem Evleri Doğusunda kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon: 0 553 860 85 75 Tahir Küçük.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
kasap şeref 2 ay önce

tüm küçük ailesinin acısını paylaşır sabırlar dilerim mekanı cennetolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sinan Kaya, Adıyaman 2 ay önce

Sende mi gidecektin garipler ülkesine be abi, seni çok arayacağız, Allah mekanını cennet etsin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
pelin 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Muttalip turk IRAK 2 ay önce

Merhuma ALLAH TAN Rahmet diller tům sevenlerine baaş saglıgı dilerim mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bayram 2 ay önce

Allah rahmet eylesin ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet ÖZDEMİR 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanin cennet olsun inşAllah fatih abi..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MAHMUT Korkmaz 2 ay önce

Allah rahmet eylesin. Zamansız terk ettin yalan dünyayı daha çok görecek işler vardı. Cennet mekanın olsun. Allah kalanlarına sabırlar ve uzun ömürler versin. Başınız sağolsun. Balıkesir.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
NURETTİN ÖZGÜR/AKÇAY 2 ay önce

MERHUMA ALLAH'TAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner27

banner29