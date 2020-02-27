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Fatih Halitoğlu 44 yaşında,

Fatih Halitoğlu 44 yaşında,
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Güneşli mahallesi Halitler kabilesinden Nurettin ve Selimet Halitoğlu ailesinin oğlu, Fadul Uzman'ın damadı, Dr. Kemal Halitoğlu, Berrin Taphasanoğlu, Nermin Türk ve Hatice Kerek kardeşlerin kardeşi, Mine Halitoğlu'nun eşi, Selimet İkra ve Ayça Şeyda Halitoğlu kardeşlerin babası, Samet Taphasanoğlu, Ufuk Türk ve Kürşat Kerek'in kayınbiraderi, Reşit Yinanç'ın bacanağı, Öğretmen Fatih Halitoğlu, ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir.
Cenazesi 28 Şubat 2020 Cuma günü, Cuma namazına müteakip Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt mahallesi, Memur Site Camii karşısı, Kübra Sitesinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 505 215 69 66 abisi Dr.Kemal Halitoğlu,
0 542 386 24 28 eniştesi Ufuk Türk 


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Fatih Halitoğlu 44 Yaşında
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