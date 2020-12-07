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Fatih Eldeleklioğlu 47 Yaşında

Fatih Eldeleklioğlu 47 Yaşında
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Pınarbaşı mahallesinden Mükremin ve Fatma Eldeleklioğlu ailesinin oğlu, merhum Kara Ali namı ile anılan Ali Yıldız ve merhum Sabri Eldeleklioğlu'nun torunu, Mekser ve Metin Eldeleklioğlu'nun yeğeni, Bilgehan, Neslihan, Ayşe ve Aslı Eldeleklioğlu kardeşlerin kardeşi, Muhammed Kiraz'ın kayınbiraderi Fatih Eldeleklioğlu vefat etmiştir.

Cenazesi 08 Aralık 2020 Salı günü Pınarbaşı camiinde öğle namazına müteakip kılınarak pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir. 

Taziyesi Pınarbaşı mezarlığında yapılacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 545 295 74 94 Babası Mükremin

0 543 514 05 06 Amcası Mekser

0 542 415 19 74 Dayısı Lüfti Yıldız

0543 670 72 55 Eniştesi Muhammed Kiraz


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Fatih Eldeleklioğlu 47 Yaşında
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lokantacı kadir akdaş ankara 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Atıf Nakiboğlu 2 saat önce

Genç yaşta vefat eden Fatih Eldeleklioğlu'na Allah'tan rahmet,Sabri Eldeleklioğlu nezdinde bütün aile ye akraba ve sevenlerine başsağlığı dilerim.Toprağı bol,ruhu şad,mekanı cennet olsun.

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Adem Kancı 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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