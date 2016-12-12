Fatih Ceyhan 45 yaşında

Afşin Kuşkayası mahallesinden olup, Yunus Emre mahallesinde ikamet eden Hacı Abdullah-Ferahnaz Ceyhan ailesinin oğlu, Hacı Hüseyin, Enver, Zarif ve Mehmet Ceyhan kardeşlerin kardeşi, Metehan, Abdullah ve Ömer Ceyhan kardeşlerin babası, Fatih Ceyhan, elim bir trafik kazası sonucu 10 Aralık 2016 günü Bursa İnegöl'de vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Elbistan Yunus Emre Mahallesi Meltem Market arkası Mavi Kent Sitesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 544 471 13 12 abisi Zarif, 0 542 644 51 27 abisi Enver, 0 506 721 15 26 amcası oğlu Mehmet.