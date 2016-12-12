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Fatih Ceyhan 45 yaşında

Afşin Kuşkayası mahallesinden olup, Yunus Emre mahallesinde ikamet eden Hacı Abdullah-Ferahnaz Ceyhan ailesinin oğlu,

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Fatih Ceyhan 45 yaşında

Afşin Kuşkayası mahallesinden olup, Yunus Emre mahallesinde ikamet eden Hacı Abdullah-Ferahnaz Ceyhan ailesinin oğlu, Hacı Hüseyin, Enver, Zarif ve Mehmet Ceyhan kardeşlerin kardeşi, Metehan, Abdullah ve Ömer Ceyhan kardeşlerin babası, Fatih Ceyhan, elim bir trafik kazası sonucu 10 Aralık 2016 günü Bursa İnegöl'de vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Elbistan Yunus Emre Mahallesi Meltem Market arkası Mavi Kent Sitesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 544 471 13 12 abisi Zarif, 0 542 644 51 27 abisi Enver, 0 506 721 15 26 amcası oğlu Mehmet.

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Esat ORTA 1 hafta önce

Merhuma yüce Allahtan Rahmet.Ceyhan ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun...Elbistan Şeker Fabrikası...

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Esat ORTA 1 hafta önce

Merhuma yüce Allahtan Rahmet.Ceyhan ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun...Elbistan Şeker Fabrikası...

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mevlüt akın 1 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin

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Gazi Durna 1 hafta önce

Allah Rahmet eylesin.

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CUMA AYICI 1 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN YAKINLARINA SABIR VERSİN

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 1 hafta önce

YÜCE RABBİMDEN MERHUMUN TÜM GÜNAHLARINI AFFETMESİNİ VE EN GÜZEL CENNET HİZMETLERİNİ NASİP ETMESİNİ NİYAZ EDERİM.TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARININ BAŞI SAĞ OLSUN.

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Halil Akın 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin.

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Hacı Durdu CEHİZ 1 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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